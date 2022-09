Egitto: mons. Gaid ha firmato il contratto del terreno assegnato dal presidente El-Sisi per la costruzione dell’Ospedale “Bambino Gesù del Cairo”

Mons. Yoannis Lahzi Gaid, già segretario personale di Papa Francesco e presidente della Fondazione per la fratellanza umana, ha firmato il contratto fondiario per il terreno assegnato dal presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi per la costruzione dell’Ospedale “Bambino Gesù del Cairo”.

La firma è avvenuta alla presenza di Khaled Abbas, presidente del CdA della Nuova capitale amministrativa per lo sviluppo urbano, con la partecipazione di Hani Azer, consigliere del presidente della Repubblica per i Progetti di Ingegneria e membro del CdA del progetto “Bambino Gesù Women’s and Children’s Hospital”.

L’Ospedale Bambino Gesù del Cairo sarà una struttura medica che si prefigge di fornire servizi sanitari distinti per donne e bambini, beneficiando del supporto tecnico e scientifico fornito dall’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” del Vaticano, il più grande Policlinico e Centro di Ricerca Pediatrico in Europa, punto di riferimento per la salute di bambini e di ragazzi.

L’Ospedale sarà costruito su un’area di 10mila metri quadrati, ubicata nella città del Cairo, nella zona denominata “Nuova capitale amministrativa”, che accoglierà un bacino di popolazione pari a circa 5 milioni di persone nella prima fase di urbanizzazione della zona, per raggiungere, successivamente, la quota di circa sette milioni di abitanti è sarà realizzato in collaborazione con la Fondazione Dihad.

“Bambino Gesù Women’s and Children’s Hospital” rientra tra i progetti che la Fondazione Fratellanza umana sta realizzando in Egitto a servizio di tutti i segmenti della società, accanto alla casa di accoglienza Oasi della pietà e alla Scuola di fratellanza umana, in adesione ai contenuti del Documento sulla Fratellanza umana per la pace e la convivenza comune, sottoscritto ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019 da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib.