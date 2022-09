Teologia: Pordenone, laici e seminaristi si qualificano e si formano insieme allo Studio Teologico

Con l’avvio dell’anno accademico 2022-2023 ai laici che lo desiderano sarà possibile iscriversi allo Studio Teologico della diocesi di Concordia-Pordenone come studenti straordinari (seguendo la maggioranza dei corsi), come uditori (per alcuni corsi), o ospiti, se già iscritti ad altro Istituto Teologico o Issr. I corsi fruibili si terranno lunedì e martedì pomeriggio, venerdì e sabato mattina assieme ai seminaristi (maggiori informazioni su itapn.it). “La recente Istruzione della Congregazione per l’educazione cattolica del dicembre 2020 – evidenzia il pro-direttore agli studi, il prof. don Marino Rossi – prevede che dall’anno accademico 2023-2024 i laici possano essere iscritti come studenti ordinari e conseguire così il titolo di Baccalaureato in Teologia presso lo Studio Teologico che ha sede nel Seminario diocesano. In attesa che il rinnovo dell’affiliazione del nostro Istituto Teologico affiliato alla Facoltà Teologica del Triveneto prenda il suo corso, il Consiglio d’Istituto e il Collegio docenti hanno deliberato di portare alcune lezioni al pomeriggio del lunedì e del martedì: dalle 17 alle 21.15 per permettere ai laici interessati di poter già frequentare i corsi di teologia; mentre mercoledì, venerdì e sabato le lezioni rimarranno al mattino”.

Ciò consentirà di qualificare i laici con corsi accademici che potranno scegliere come uditori, ma anche e soprattutto di avere nuovamente un Istituto in diocesi che prepara i futuri giovani per l’insegnamento della religione cattolica, gli operatori pastorali, i candidati al diaconato permanente e tutti coloro che desiderano una solida formazione biblica, teologica, morale, pastorale. Gli studi dell’Ita di Pordenone si svolgono in 5 anni: un biennio che mira ad una solida formazione filosofica su grandi tematiche (antropologia, gnoseologia, cosmologia, etica, religione) e umanistica (psicologia, sociologia, pedagogia, storia); un triennio che si concentra in quella teologica che comprende un range amplio di materie (Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale, Teologia pastorale, Teologia della comunicazione digitale, Teologia spirituale, Liturgia, Storia della Chiesa e Patrologia, Diritto canonico), senza dimenticare le materie che consentono l’Insegnamento della religione cattolica (Didattica, Irc, Tirocinio); i docenti impegnati sono 36 tra preti e laici (questi 13); 23 docenti hanno il titolo del Dottorato nelle diverse discipline.