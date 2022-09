Giovanni Battista Scalabrini: diocesi Piacenza-Bobbio, presentato il calendario delle iniziative in vista della canonizzazione

Prenderanno il via fra una decina di giorni le iniziative promosse nella diocesi di Piacenza-Bobbio in occasione della canonizzazione del vescovo mons. Giovanni Battista Scalabrini, in programma a Roma il 9 ottobre prossimo. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il vescovo diocesano, mons. Adriano Cevolotto, padre Mario Toffari, vicepostulatore della causa di canonizzazione per l’Europa e l’Africa, suor Milva Caro, responsabile della Missionarie Scalabriniane in Europa, Valeria Perini (Ufficio diocesano pellegrinaggi), don Alessandro Mazzoni, responsabile del Servizio per la Pastorale giovanile-vocazionale, e l’architetto Manuel Ferrari, direttore dell’Ufficio per i Beni culturali ecclesiastici.

“Siamo felici di questa canonizzazione”, ha affermato mons. Cevolotto esprimendo la gioia per questo evento. Recentemente il presule ha incontrato Papa Francesco nel corso per i vescovi di nuova nomina svoltosi in Vaticano. “Nel salutare il Papa – ha raccontato – mi sono presentato come vescovo di Piacenza-Bobbio. La sua risposta è stata chiarissima: ‘È stato un grande vescovo quello!’”.

Da domenica 25 settembre sono in programma le visite ai luoghi scalabriniani a Piacenza. Il 27 settembre si terrà l’incontro di formazione per sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose al quale interverrà padre Fabio Baggio, scalabriniano, sottosegretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, sul tema “Intuizioni pastorali di mons. Giovanni Battista Scalabrini”. Il 29, in cattedrale, verrà trasmessa dalla chiesa di Sant’Andrea della Valle a Roma la veglia di preghiera in prossimità della canonizzazione. Da sabato 8 a lunedì 11 ottobre si svolgerà il pellegrinaggio diocesano a Roma – con una proposta specifica per i giovani – per la canonizzazione del beato Giovanni Battista Scalabrini: previsti, nella giornata del 10 ottobre, la celebrazione eucaristica di ringraziamento in Aula Paolo VI e, a seguire, l’udienza con Papa Francesco riservata ai partecipanti alla canonizzazione. Domenica 9 ottobre alle 12 le campane delle chiese della diocesi suoneranno a festa. Inoltre, dalla loggia centrale della facciata della cattedrale di Piacenza sarà esposta fino al 23 ottobre l’immagine del nuovo santo.