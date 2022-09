Papa in Kazakhstan: dopo dichiarazione finale, “quante scelte di morte sarebbero evitate se proprio le donne fossero al centro delle decisioni!”

“Se manca la pace è perché mancano attenzione, tenerezza, capacità di generare vita. E dunque essa va ricercata coinvolgendo maggiormente la donna. Perché la donna dà cura e vita al mondo: è via verso la pace”. Con queste parole il Papa, nel suo ultimo discorso in Kazakhstan, ha spiegato una delle parti della Dichiarazione finale siglata al termine del Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali. “Abbiamo sostenuto la necessità di proteggerne la dignità, e di migliorarne lo status sociale in quanto membro di pari diritto della famiglia e della società”, ha rivelato Francesco, secondo il quale “alle donne vanno anche affidati ruoli e responsabilità maggiori. Quante scelte di morte sarebbero evitate se proprio le donne fossero al centro delle decisioni! Impegniamoci perché siano più rispettate, riconosciute e coinvolte”.