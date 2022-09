Diocesi: Trieste, morto don Giuliano Vattovani. Funerali il 22 settembre presieduti da mons. Crepaldi

La Chiesa triestina annuncia la morte di don Giuliano Vattovani, sacerdote 87enne canonico onorario del Capitolo Cattedrale di San Giusto.

Nato a Capodistria il 9 gennaio 1935, Vattovani – ricorda la diocesi in una nota – entrò nel Seminario minore della sua città a 11 anni e, negli anni travagliati della guerra, studiò al liceo classico prima di Treviso e poi di Trieste, completò gli studi teologici presso il Seminario di Gorizia e Trieste. Venne ordinato presbitero l’8 luglio 1962 nella chiesa di San Pio X. Iniziò il suo servizio pastorale come cooperatore nella parrocchia di San Luigi e poi dal 1970 come vicario nella comunità dei Santi Quirico e Giulitta. Fu poi vicario a San Pasquale dal 1978 con incarico, dal 1983, di seguire i fedeli del quartiere di Rozzol-Melara. Nella scuola elementare del quartiere fu anche insegnante di religione. Fu quindi parroco della parrocchia di San Luca dal 1985 fino al 2011, rimanendo come aiuto a disposizione della comunità fino al 2016 e offrendo poi, finché fu assistito dalla salute, il suo servizio alla comunità di Sant’Agostino.

I funerali, presieduti dall’arcivescovo di Trieste, mons. Giampaolo Crepaldi, saranno celebrati giovedì 22 settembre, alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Luca evangelista in via Forlanini 26.