Terzo settore: Pallucchi (Forum), “nel Dl Aiuti bis non profit dimenticato, servono sostegni prima possibile”

“Il Dl Aiuti bis sarà modificato alla Camera, ma non per ricomprendere i sostegni ‘dimenticati’ al Terzo settore. Apprezziamo che il Parlamento voglia correggere in fretta la norma che avrebbe eliminato il tetto ai ‘megastipendi’ dei manager della Pubblica amministrazione, ma ci chiediamo se e quando sarà data giusta attenzione anche a quelle realtà che operano, al di fuori della logica del profitto, al fianco dei più svantaggiati”. Lo afferma Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale del Terzo settore, sottolineando che “gli enti non profit che, ad esempio, si prendono cura di anziani, minori, persone in difficoltà o con disabilità rischiano di non ricevere alcun ristoro, eppure proprio come le imprese profit subiscono pesantemente i rincari energetici”. “Ci auguriamo allora che si introducano sostegni adeguati già nel prossimo decreto che sarà discusso in Consiglio dei ministri, e che non si dimentichi per l’ennesima volta l’importanza del Terzo settore per la tenuta di questo Paese”, l’auspicio espresso da Pallucchi.