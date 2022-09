Democrazia: Guterres (Onu), “sta arretrando in tutto il mondo”. “Aggressioni sempre più gravi a giornalisti, ma senza stampa libera, democrazia non può sopravvivere”

“Oggi ricorre il 15° anniversario della Giornata internazionale della democrazia. Eppure, in tutto il mondo, la democrazia sta arretrando”. Lo afferma il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, nel messaggio per la Giornata odierna. “Lo spazio civico – denuncia – si sta riducendo. Crescono la sfiducia e la disinformazione. La polarizzazione sta minando le istituzioni democratiche. È il momento di dare l’allarme – l’esortazione del segretario Onu -. È il momento di riaffermare che democrazia, sviluppo e diritti umani sono interdipendenti e si rafforzano a vicenda. È il momento di difendere i principi democratici di uguaglianza, inclusione e solidarietà. E stare dalla parte di coloro che si impegnano per garantire lo stato di diritto e promuovere la piena partecipazione ai processi decisionali”. “Quest’anno – prosegue Guterres – ci concentriamo su una pietra miliare delle società democratiche: i media liberi, indipendenti e pluralistici. I tentativi di mettere a tacere i giornalisti diventano ogni giorno più sfacciati, dalle aggressioni verbali alla sorveglianza online e alle molestie legali, soprattutto nei confronti delle giornaliste. Gli operatori dei media devono affrontare censura, detenzione, violenza fisica e persino uccisioni, spesso nell’impunità. Questi percorsi oscuri portano inevitabilmente all’instabilità, all’ingiustizia e a cose peggiori”, afferma.

Negli ultimi cinque anni, riferisce l’Unesco, l’85% della popolazione mondiale ha sperimentato un calo della libertà di stampa a livello nazionale. I media stanno subendo attacchi crescenti, online e offline: sono più frequenti gli arresti di giornalisti così come è cresciuto l’uso eccessivo di leggi anti-diffamazione o sicurezza informatica e l’utilizzo di tecnologie di sorveglianza. Tra il 2016 e la fine del 2021 sono stati 455 i giornalisti uccisi durante o per il loro lavoro. “Senza una stampa libera, la democrazia non può sopravvivere – conclude Guterres -. Senza libertà di espressione, non c’è libertà. Nella Giornata della democrazia e ogni giorno, uniamo le nostre forze per garantire la libertà e proteggere i diritti di tutte le persone, ovunque”.