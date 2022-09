Mons. Migliavacca nuovo vescovo Arezzo: card. Betori (Cet), “attento ai giovani e ai temi delle fragilità”

“Alla guida della diocesi di Arezzo arriva, per nomina di Papa Francesco, l’amico confratello Andrea Migliavacca che conosciamo bene e di cui abbiamo apprezzato in questi anni come vescovo di San Miniato lo stile, le doti, la capacità di dialogo, e in particolare l’attenzione ai giovani e ai temi delle fragilità”. Lo dichiara il card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze e presidente della Conferenza episcopale Toscana, all’annuncio della nomina di mons. Andrea Migliavacca a vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. “Ci rallegriamo per il compito affidato e gli rivolgiamo i nostri più sinceri auguri per un fecondo ministero nella diocesi aretina. Continueremo a camminare insieme a lui e a tutti i vescovi della Toscana per vivere in pienezza il Sinodo della Chiesa italiana e quello della Chiesa universale”, aggiunge.

Il cardinale rivolge “un grato saluto” al vescovo Riccardo Fontana, che “sino ad ora ha guidato con dedizione il popolo di Dio di Arezzo e si è speso per le chiese toscane, in particolare come delegato Cet per la cultura e le comunicazioni sociali”. “Al vescovo Andrea assicuriamo la nostra collaborazione, il nostro affetto e la nostra preghiera perché continui a condurre il gregge che oggi gli è stato affidato sulle orme dell’unico Maestro, perché possa essere sempre un Pastore secondo il cuore di Dio”.