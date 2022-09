Diocesi: Rieti, sabato il card. Cantalamessa presenta il suo libro “L’angelo custode di san Francesco”

Sabato 17 settembre alle 10.30 nella chiesa di San Domenico a Rieti, il card. Raniero Cantalamessa presenterà il suo ultimo libro “L’angelo custode di san Francesco”, dedicato al beato Angelo Tancredi. Un appuntamento questo, inserito tra le anteprime della VI edizione della Valle del Primo Presepe. Dialogherà assieme all’autore mons. Domenico Pompili che, nell’occasione, presenterà il progetto “Le avventure di FratAngelo, custode della Valle Santa reatina”, nato con l’intento di far conoscere ai più piccoli la storia della Valle Santa e dei personaggi che l’hanno vissuta e amata. L’evento è gratuito e l’accesso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni sull’acquisto del testo, edito da Edizioni Francescane Italiane, è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, alla Segreteria organizzativa della Valle del Primo Presepe, sita a Rieti al piano terra di Palazzo Quintarelli – Via Cintia n. 102 – o inviare una email all’indirizzo di posta elettronica: info@valledelprimopresepe.it.