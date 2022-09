Papa Francesco: nomina mons. Andrea Migliavacca vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Papa Francesco ha nominato vescovo della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro mons. Andrea Migliavacca, finora vescovo di San Miniato, accettando la rinuncia al governo pastorale presentata da mons. Riccardo Fontana. Mons. Migliavacca è nato il 29 agosto 1967 a Pavia ed è entrato nel Seminario diocesano nel 1986, ricevendo l’ordinazione sacerdotale il 27 giugno 1992, incardinandosi nella diocesi di Pavia. Nel 1996 ha conseguito la Laurea in Diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma. Ha svolto i seguenti incarichi: assistente ecclesiastico del gruppo scout (1996-2000); docente di Diritto canonico presso lo Studio Teologico del Seminario e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Pavia-Vigevano (1996); collaboratore pastorale presso la parrocchia di S. Genesio ed Uniti (1996-1997); amministratore parrocchiale di S. Genesio ed Uniti (1997-1998) e dal 1997 vice cancelliere vescovile; assistente Acr e del settore giovani di Azione cattolica diocesana (1997-2008); dal 1997 giudice del Tribunale ecclesiastico regionale Lombardo, vicario giudiziale aggiunto della diocesi e dal 2007 vicario giudiziale diocesano (1997-2007); amministratore parrocchiale di Albuzzano (1998); segretario del XX Sinodo diocesano (1999-2002); responsabile del servizio per la pastorale giovanile e gli oratori (1999-2010); assistente regionale del settore giovani di Azione cattolica (1999-2001); assistente unitario dell’Azione cattolica diocesana (2001-2003); dal 2001 rettore del Seminario diocesano e direttore del Centro diocesano vocazioni, docente di religione presso la scuola paritaria Liceo classico S. Giorgio (2005-2012); dal 2007 assistente diocesano per la consulta dei laici; dal 2012 canonico del Capitolo della Cattedrale e dal 2014 docente di Diritto canonico presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.

È stato eletto vescovo di San Miniato il 5 ottobre 2015, ricevendo la consacrazione episcopale il 9 dicembre successivo. Ha iniziato il suo ministero nella diocesi di San Miniato il 20 dicembre 2015. In seno alla Conferenza episcopale toscana è dal 2019 delegato per la Pastorale del Tempo libero turismo e sport e per la Pastorale della salute. Presso la Cei è dal 29 settembre 2021, presidente del Consiglio per gli Affari giuridici e membro della Commissione episcopale per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi. Inoltre, dal 2019 è membro del Collegio per l’esame dei ricorsi presso la Congregazione della Dottrina della Fede e dal 2021 membro del Tribunale della Segnatura Apostolica. Nel 2019 la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica lo ha nominato commissario pontificio della Compagnia di Sant’Orsola-Istituto Secolare di Sant’Angela Merici di Siena.