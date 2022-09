Diocesi: Cosenza, morto l’arcivescovo Francescantonio Nolè

Mons. Francescantonio Nolè, arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, è morto alle 15 circa di oggi a Roma, al Policlinico “A. Gemelli”. Ne dà notizia la diocesi cosentina con un comunicato stampa.

“Dopo alcuni giorni di intensa sofferenza offerta con grande lucidità per la sua Sposa di Cosenza-Bisignano e per l’intera Chiesa, all’età di 74 anni l’arcivescovo metropolita bruzio si è addormentato nel Signore – si legge nel comunicato -. L’intera Chiesa cosentina si unisce in preghiera per l’anima benedetta del Suo amato Padre e Pastore ed invoca con fede il premio dei giusti al Signore della Vita. La Vergine Addolorata presso il Suo Figlio consoli la nostra Chiesa particolare, la sua famiglia e la sua mamma”.