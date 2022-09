Commissione Ue: economia circolare, nuove regole per consentire l’uso della plastica riciclata negli imballaggi alimentari

Oggi la Commissione europea ha adottato nuove norme sulla sicurezza dei materiali e degli oggetti di plastica riciclati destinati a venire a contatto con gli alimenti. “Questo regolamento – chiarisce un comunicato – stabilirà regole chiare per garantire che la plastica riciclata possa essere utilizzata in sicurezza negli imballaggi alimentari”. Contribuirà “ad aumentare la sostenibilità complessiva del sistema alimentare e a raggiungere gli obiettivi del Piano d’azione per l’economia circolare”. Il vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, Frans Timmermans, ha dichiarato: “per ridurre la nostra dipendenza dalle materie prime primarie e costruire un’economia completamente circolare, dobbiamo rilanciare il mercato della plastica riciclata e ridurre significativamente i rifiuti di plastica nel settore alimentare e oltre. Le materie plastiche sono utili per conservare gli alimenti, ma il loro utilizzo deve essere sostenibile. Le nuove regole di oggi consentono ai produttori di alimenti di utilizzare più plastica riciclata negli imballaggi alimentari. Questo è un passo importante verso un uso sicuro e sostenibile della plastica riciclata nel settore alimentare”.