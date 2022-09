Volontariato: Prato, inaugurata e benedetta una nuova ambulanza in dotazione alla Misericordia di Iolo

Inaugurato e benedetto ieri un nuovo mezzo in dotazione alla Misericordia di Iolo, realizzato grazie al generoso contributo della popolazione, delle aziende ed enti locali. La presentazione della nuova ambulanza, attrezzata per il servizio di emergenza urgenza 118, al termine della messa celebrata nella pieve di San Pietro a Iolo dal parroco e correttore della Misericordia don Giancarlo Innocenti, a conclusione della Festa del volontariato organizzata dalla locale sezione dell’Arciconfraternita.

Una festa, giunta alla quattordicesima edizione, molto partecipata, che ha visto la partecipazione ogni sera di oltre 200 persone. In tanti non sono voluti mancare alla tre giorni, dal 9 all’11 settembre, all’insegna del gusto, del divertimento e della sensibilizzazione verso la realtà associativa della Misericordia. Una festa organizzata ogni anno in piazza della Pieve dai confratelli e le consorelle della Misericordia di Iolo per sostenere le tante attività portate avanti dalla Confraternita. Ieri, domenica 11 settembre, la giornata conclusiva, con l’inaugurazione della nuova ambulanza. Presenti il proposto della Misericordia di Prato Gianluca Mannelli, il governatore Laila Minelli, i rappresentanti delle altre sezioni dell’Arciconfraternita, l’assessore al Bilancio Benedetta Squittieri, il presidente del Consiglio comunale Gabriele Alberti e il comandante della compagnia dei Carabinieri di Iolo Claudio Monaco.

“È stata una bellissima festa e molto partecipata – dice il presidente della Misericordia di Iolo Giovanni Gorini –, siamo soddisfatti perché attraverso questa festa possiamo garantire la nostra presenza sul territorio, che ci permette di portare avanti tanti servizi a sostegno della popolazione. In molti poi in questi giorni si sono avvicinati al nostro stand per chiedere informazioni sui servizi che offriamo. Infine abbiamo ricevuto il grande dono della nuova ambulanza grazie alla generosità della popolazione, delle aziende e enti locali, che ringrazio veramente”.