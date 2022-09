Giornata per l’Ucraina: diocesi Trapani, il 14 settembre appuntamento a Castellammare del Golfo. Mons. Fragnelli, “preghiamo perché le nuove generazioni vedano subito il miracolo della pace”

“All’insistente invito di Papa Francesco di pregare per l’Ucraina fa eco la voce di tutti noi vescovi cattolici dell’Italia e dell’Europa tutta. Giorno 14 settembre ci ritroviamo in adorazione e invocazione per quel popolo martoriato. Il cuore di Dio, Padre misericordioso, vuole la pace per tutti suoi figli. La nostra diocesi, unita alle Chiese presenti in Italia, rivolge lo sguardo verso la popolazione che invoca aiuto e le affida a Cristo crocifisso e risorto. Nella forza dello Spirito, speriamo, operiamo e preghiamo perché le nuove generazioni vedano subito il miracolo della pace”. Sono queste le parole di mons. Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani, per promuovere l’iniziativa del Consiglio delle Conferenze episcopali europee e sposata dai vescovi italiani, che stabilisce per mercoledì 14 settembre, festa dell’Esaltazione della Santa Croce, una giornata di preghiera per invocare la pace per l’Ucraina attraverso l’adorazione eucaristica. Il vescovo di Trapani per l’occasione presiederà la messa delle 18.30 nella parrocchia Santissimo Crocifisso di Castellammare del Golfo. L’Ufficio liturgico nazionale ha predisposto un sussidio per l’animazione della preghiera che è possibile scaricare dal sito www.chiesacattolica.it.