Giornata cultura ebraica: al via domenica 18 settembre da Ferrara, si svolgerà in 102 località italiane e in 30 Paesi europei

Avrà luogo domenica 18 settembre la ventitreesima Giornata europea della cultura ebraica, la manifestazione che ogni anno apre alla cittadinanza le porte di sinagoghe, musei e altri siti ebraici, con centinaia di eventi tra visite guidate, incontri d’autore, appuntamenti musicali e teatrali, mostre d’arte a tema ebraico, momenti di approfondimento e appuntamenti per famiglie. In Italia – fa sapere in una nota l’Ucei – aderiscono quest’anno 102 località, distribuite in 16 Regioni, da Nord a Sud alle isole. L’iniziativa, coordinata e promossa in Italia dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane e alla quale aderiscono 30 Paesi europei, ha quest’anno quale tema a fare da fil rouge tra tutti gli eventi il “Rinnovamento”. “Un invito a pensare nuovi modelli di convivenza e di sviluppo, di fronte alle grandi e difficili sfide del nostro tempo”. Quest’anno, città capofila della manifestazione, ovvero il luogo dove domenica 18 settembre si terrà l’inaugurazione ufficiale, alla presenza di autorità nazionali e locali, è Ferrara, città dalla storia ebraica antica e di grande interesse. Info e aggiornamenti sono reperibili sui canali social (Facebook e Instagram). La Giornata europea della cultura ebraica gode del Patrocinio del ministero della Cultura, del ministero dell’Istruzione, del Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Associazione nazionale Comuni italiani. È inoltre riconosciuta dal Consiglio d’Europa.