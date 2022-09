Papa Francesco: alla Confindustria, “che in questo paese ci siano posti di lavoro, soprattutto per i giovani”

”Vi chiedo che in questo Paese ci siano posti di lavoro, soprattutto per i giovani”. È l’appello rivolto, a braccio, dal Papa, durante l’udienza ai partecipanti all’Assemblea pubblica di Confindustria, in Aula Paolo VI. “Creare lavoro è una sfida, alcuni paesi sono in crisi per questa mancanza”, ha detto fuori testo il Papa, riferendo ciò che molti vescovi gli confidano: “Il problema del mio Paese è che i giovani vanno fuori”. “Un’altra via di condivisione è la creazione di lavoro, lavoro per tutti, in particolare per i giovani. I giovani hanno bisogno della vostra fiducia, e voi avete bisogno dei giovani, perché le imprese senza giovani perdono innovazione, energia, entusiasmo”, la ricetta di Francesco: “Da sempre il lavoro è una forma di comunione di ricchezza: assumendo persone voi state già distribuendo i vostri beni, state già creando ricchezza condivisa. Ogni nuovo posto di lavoro creato è una fetta di ricchezza condivisa in modo dinamico. Sta anche qui la centralità del lavoro nell’economia e la sua grande dignità. Oggi la tecnica rischia di farci dimenticare questa grande verità, ma se il nuovo capitalismo creerà ricchezza senza più creare lavoro, va in crisi questa grande funzione buona della ricchezza”.