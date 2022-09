Italvolley campione del mondo: Draghi, “unità di intenti e voglia di lavorare bene insieme pagano sempre, non solo nello sport”

“Il vostro processo di crescita ci ricorda di che cosa sono capaci i giovani italiani. Avete mostrato freddezza nei momenti difficili, lucidità, consapevolezza dei nostri mezzi. Non siete soltanto dei professionisti, ma siete dei grandissimi campioni”. Lo ha affermato oggi il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, ricevendo a Palazzo Chigi la Nazionale maschile di pallavolo laureatasi ieri sera a Katowice campione del mondo battendo i padroni di casa della Polonia.

“Voglio complimentarmi con tutti voi, a nome del governo, ma anche a nome mio personale”, ha spiegato il premier, ricordando che “dopo 24 anni avete riportato il titolo mondiale maschile in Italia, siete entrati nella storia della pallavolo e più in generale della storia dello sport italiano. Grazie per tutte le emozioni che ci avete regalato e per le emozioni che mi avete regalato ieri notte”. “Questo trionfo è l’ennesima dimostrazione del formidabile stato di salute di cui oggi gode la pallavolo in Italia”, il tributo di Draghi, sottolineando che “dopo la delusione delle Olimpiadi il vostro movimento è ripartito con determinazione e con caparbietà. Ha fatto tesoro dei momenti di difficoltà, delle delusioni e anche delle sconfitte. E si è rinnovato, come soltanto le grandi tradizioni sanno fare”. “Il merito, oltre che vostro, è del vostro allenatore, Ferdinando De Giorgi, dei preparatori atletici, di tutto lo staff, della Federazione che hanno saputo tutti costruire in poco tempo una squadra mondiale”, ha proseguito il presidente del Consiglio, che ha voluto anche “menzionare il vostro capitano, Simone Giannelli, la cui prestazione è stata riconosciuta con il premio di miglior giocatore del torneo. Complimenti Simone!”. Il presidente del Consiglio ha poi ricordato che dopo una serie di successi registrati nell’estate 2021, si è verificata “una serie di delusioni in campo sportivo”. Ma, “insieme alle atlete e gli atleti che hanno trionfato agli europei di Roma di nuoto, avete interrotto questo momento negativo. Lo sport, sapete voi meglio di me, è fatto di discese e di risalite”, ha osservato Draghi, evidenziando che “voi siete la dimostrazione che i veri campioni prima o poi tornano a vincere. Lo spirito di squadra, l’unità di intenti, la voglia di lavorare bene insieme pagano sempre, e non solo nello sport. È un gran bel segnale per l’Italia tutta”.