Canonisti: mons. Ettore Signorile nuovo presidente dell’Ascai

Mons. Ettore Signorile, vicario giudiziale del Tribunale interdiocesano piemontese, guiderà l’Associazione canonistica italiana (Ascai) per il prossimo triennio. È stato eletto nel corso del 52° Congresso nazionale dell’associazione svoltosi nei giorni scorsi a Sanremo, sul tema “Sinodalità e processo canonico”. I lavori sono stati introdotti da una ricca e profonda prolusione del decano del Tribunale della Rota Romana, mons. Alejandro Arellano Cedillo, sull’agire sinodale nell’attività giudiziaria della Chiesa. Con la presenza di 140 congressisti, accolti dal mons. Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia-Sanremo, i lavori sono stati accompagnati dal momento elettivo per il rinnovo delle cariche del Consiglio dell’associazione e l’ufficio della Presidenza. Ad affiancare mons. Signorile, in qualità di vicepresidenti saranno il prof. Hector Franceschi dell’Università della Santa Croce e l’avv. Emanuela Colombo dell’arcidiocesi di Milano. Membri del direttivo sono stati eletti la dott.ssa Anna Sammassimo dell’Università di Padova, mons. Pietro Rescigno, vicario giudiziale del Tribunale interdiocesano di Salerno, l’avv. Giovanni Moscariello, della diocesi di Salerno, mons. Vincenzo Varone, vicario giudiziale del Tribunale interdiocesano calabro, l’avv. Manuela De Sensi, giudice del Tribunale diocesano di Ventimiglia-Sanremo, e l’avv. Stefania D’Agostino, della diocesi di Ascoli Piceno.