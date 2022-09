Vescovi Puglia: auguri di normalità per il nuovo anno scolastico e invito al voto nelle prossime elezioni

La Cep-Conferenza episcopale pugliese si è riunita oggi nel Pontificio seminario regionale di Molfetta per l’ordinaria sessione all’inizio del nuovo anno pastorale, affrontando diversi punti, primo dei quali l’augurio di buon lavoro a tutta la comunità scolastica regionale, con la speranza che torni la normalità dopo la pandemia di Covid19 e l’auspicio che tutti siano disposti a collaborare in un clima sereno, confermando la scuola come luogo primario di formazione integrale della persona. Anche il prossimo appuntamento elettorale del 25 settembre al centro degli argomenti dei presuli che esortano l’intera comunità nazionale ad avere a cuore il bene comune della società italiana, invitando tutti ad offrire responsabilmente il proprio “contributo costruttivo”, a cominciare dall’esercizio del diritto/dovere di voto, primo passo per costruire insieme il futuro del Paese. Dalla riunione è stata palesata la volontà di aderire con le Chiese pugliesi all’iniziativa proposta dal Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa per il 14 settembre, con una giornata di preghiera per la pace durante l’adorazione eucaristica. Altro punto all’ordine del giorno è stato la presentazione della bozza del documento del Settore catecumenato della Commissione catechistica regionale, che una volta approvato servirà da guida nella preparazione ai sacramenti. Dal Servizio regionale per la Pastorale giovanile è stata invece presentata la bozza del “Vocabolario sinodale”, frutto dell’incontro dei vescovi e dei giovani delegati dalle diocesi pugliesi tenutosi il 12 marzo a Bari, dove ogni parola è presentata attraverso una definizione, un brano della Parola di Dio, un’immagine evocativa ed un racconto. Sempre la Pastorale giovanile promuove due appuntamenti, il primo è “Orapuglia… in punto!”, un incontro che si terrà l’8 ottobre a Foggia nell’oratorio Sacro Cuore di Gesù per condividere le esperienze svolte negli oratori pugliesi, l’altro è “Fuori@casa”, incontro con studenti fuorisede di Puglia e Sicilia residenti a Milano, che si terrà 11 e 12 novembre. La Cep ha inoltre concesso a mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento, il nulla osta per l’avvio della causa di beatificazione e canonizzazione del card. Gilberto Angelo Agustoni.