(Foto Vatican Media/SIR)

“Continuiamo a pregare per il popolo ucraino, perché il Signore gli doni conforto e speranza”. È l’invito del Papa, al termine dell’Angelus di ieri in piazza San Pietro.” In questi giorni il cardinale Krajewski, prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità, è in Ucraina per visitare varie comunità e testimoniare concretamente la vicinanza del Papa e della Chiesa”, ha reso noto Francesco ai 18mila fedeli presenti in piazza.