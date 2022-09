Giornata per l’Ucraina: diocesi Vercelli, il 14 settembre appuntamento in Sant’Andrea

In occasione della Giornata di preghiera per la pace in Ucraina che, su invito del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee) è in programma per mercoledì 14 settembre, festa della Esaltazione della Croce, anche la diocesi di Vercelli, come suggerito dalla Cei, proporrà un momento di adorazione eucaristica comunitario. Al termine della messa che sarà celebrata alle 18.30 nella basilica di S. Andrea, si terrà l’adorazione davanti al Santissimo, durante la quale si celebreranno i vespri, che si concluderanno con la preghiera litanica.