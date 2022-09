The Economy of Francesco: mons. Lozano (Celam) ai 236 giovani latinoamericani e caraibci che saranno ad Assisi, “cercare nuove strade è il coraggio che suscita lo Spirito Santo”

(Foto: Celam)

“Cercare nuove strade è il coraggio che suscita lo Spirito Santo”. Lo ha detto il segretario generale del Consiglio episcopale latinoamericano, mons. Jorge Lozano, arcivescovo di San Juan de Cuyo (Argentina), salutando i 236 giovani latinoamericani e caraibici che parteciperanno ad Assisi alla Conferenza mondiale sull’economia, voluta da Papa Francesco, dal 22 al 24 settembre. La rete latinoamericana dell’“Economia di Francesco” ha tenuto, infatti, sabato scorso un rito di invio liturgico, in modalità virtuale, guidato da mons. Lozano, mentre si preparavano a partecipare alla Conferenza mondiale sull’Economia, che si terrà dal 22 al 24 settembre ad Assisi.

Nel suo intervento, il segretario generale del Celam ha evidenziato l’importanza del cammino dei giovani, di varie professioni e vocazioni, che “sentono questa chiamata alla ricerca e all’unità, mossi dal loro cuore e dai loro sogni”. E, soprattutto, “il sogno è cercare un mondo migliore, perché, come disse Gesù a Nicodemo, siamo chiamati a nascere di nuovo, a nascere dallo Spirito Santo, dobbiamo lasciarci alle spalle l’attaccamento consumistico che calpesta la dignità umana e gli abusi il pianeta”.

Mons. Lozano ha pregato perché “il Dio della vita, che ci accompagna in ogni momento della storia, vi incoraggi, vi illumini e possa ardere nei vostri cuori in questi cammini di ricerca così coinvolgenti, e dei quali abbiamo tanto bisogno”.