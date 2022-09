Papa Francesco: in preghiera a Santa Maria Maggiore alla vigilia del viaggio in Kazakistan

“Questo pomeriggio Papa Francesco si è recato nella Basilica di Santa Maria Maggiore per affidare, come di consueto, il prossimo Viaggio Apostolico in Kazakhstan alla Vergine Salus Populi Romani, di cui la Basilica custodisce l’icona”. A renderlo noto è la Sala Stampa della Santa Sede, aggiungendo che “al termine della preghiera il Papa è rientrato in Vaticano”. Domani il Santo Padre partirà per il suo 48° viaggio apostolico internazionale, fino al 15 settembre, in occasione del settimo incontro dei leader religiosi mondiali.