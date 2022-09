Diocesi: Acireale, il pellegrinaggio-mandato ai catechisti nel santuario Maria Ss. della Vena

Si svolgerà nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 settembre, al santuario Maria Ss. della Vena, l’annuale pellegrinaggio-mandato diocesano dei catechisti, dal tema “Per una casa di Betania aperta a tutti”, organizzato dall’Ufficio catechistico di Acireale. Un appuntamento che ogni anno, in vista dell’inizio delle attività pastorali, incoraggia i catechisti alla missione nelle comunità parrocchiali. Sarà presente il vescovo mons. Antonino Raspanti. Alle 17, è previsto il raduno dei partecipanti al vecchio ostello della gioventù. Alle 17.15, l’inizio della recita del Rosario e del pellegrinaggio verso il santuario. Alle 18, la messa con il mandato diocesano conferito da mons. Raspanti.

Don Carmelo Sciuto, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, ha sottolineato come “la catechesi, formazione alla vita cristiana, è patrimonio significativo di fede e cultura per i nostri fanciulli. I nostri catechisti, in occasione del cammino sinodale della Chiesa, hanno l’opportunità di comprendere le reali preoccupazioni e attese dei ragazzi a loro affidati, in quanto essi sono le voci profetiche nella comunità ecclesiale e sociale. La saggezza e la profonda spiritualità – ha concluso – siano la base valoriale per i catechisti in questo nuovo anno pastorale”.