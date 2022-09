Parlamento Ue: da oggi plenaria a Strasburgo. Durante la sessione, discorso sullo Stato dell’Unione di von der Leyen

La sessione plenaria del Parlamento europeo che si apre oggi pomeriggio a Strasburgo, fino a giovedì 15 settembre, prevede uno dei momenti più rilevanti della politica europea. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, terrà il discorso annuale sullo Stato dell’Unione europea al Parlamento, a cui seguirà un dibattito con i deputati. Von de Leyen “illustrerà l’impatto del lavoro della Commissione nell’ultimo anno e le proposte per il futuro, in particolare per quanto riguarda la solidarietà Ue all’Ucraina, le sanzioni alla Russia, le misure per garantire l’approvvigionamento energetico dell’Unione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e gli attuali picchi dei prezzi dell’energia”. Il discorso della presidente von der Leyen, specifica un comunicato, si focalizzerà inoltre sul Green Deal europeo e sulla transizione verde, la digitalizzazione, la risposta Ue alla pandemia Covid-19 e la pianificazione di pandemie future, e sul piano di ripresa Next Generation Eu. “Nel corso del dibattito, i deputati esamineranno il lavoro della Commissione e i progetti per l’anno a venire, oltre a presentare le proprie opinioni e proposte”. Il dibattito annuale sullo Stato dell’Unione consente ai deputati di valutare i risultati e le priorità della Commissione europea e di contribuire alla definizione della direzione politica dell’Ue.