Famiglia: Forum Lazio, domani il web talk “Educare non è un gioco. Ma in gioco c’è il futuro”

All’avvio di un nuovo anno scolastico, come rafforzare l’alleanza educativa tra scuola, famiglia e associazioni? Quali sfide ci attendono? Se ne parla al web talk “Educare non è un gioco. Ma in gioco c’è il futuro” in programma domani alle ore 18.30 in diretta facebook sulla pagina @forumlazio, a conclusione del progetto “L’Isola che c’è”, finanziato dall’Impresa sociale Con i Bambini, che ha visto la partecipazione del Forum delle associazioni familiari del Lazio nel ruolo di partner.

Intervengono tra gli altri: Alessandra Balsamo, presidente Forum famiglie Lazio, Emma Ciccarelli, vice presidente nazionale Forum e coordinatrice del progetto, Marco Di Maro, preside Ic.. F.lli Cervi, Alessandro Ricci, psicologo e psicoterapeuta (Università Pontificia Salesiana di Roma).

“Il Forum delle associazioni familiari del Lazio ha avuto il compito di curare le azioni volte al rafforzamento della comunità educante

attraverso tre azioni specifiche che sono state realizzate tutte nell’I.C: F.lli Cervi di Roma in due annualità – dichiara Balsamo -. Abbiamo messo a disposizione uno sportello per genitori e docenti e realizzato dei laboratori mirati. Contestualmente, abbiamo focalizzato il tema della prevenzione del cyberbullismo attraverso una campagna di sensibilizzazione on line. La pandemia ha causato una rimodulazione del progetto ma è diventata anche occasione di riflessione e confronto sulle sfide educative con genitori e insegnanti. Il nostro impegno per l’anno 2022/2023 – conclude -, è proseguire con il filone dell’educazione puntando l’attenzione sulla necessità di fornire ai genitori dei validi supporti e una efficace rete di sostegno per svolgere il complesso ruolo educativo”.