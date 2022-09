Papa Francesco: alla Confindustria, “l’economia cresce e diventa umana quando i denari dei samaritani diventano più numerosi di quelli di Giuda”

“L’economia cresce e diventa umana quando i denari dei samaritani diventano più numerosi di quelli di Giuda”. Lo ha detto il Papa, ricevendo oggi in udienza, in Aula Paolo VI, i partecipanti all’Assemblea pubblica di Confindustria, ai quali ha ricordato che “la Chiesa, fin dagli inizi, ha accolto nel suo seno anche mercanti, precursori dei moderni imprenditori. Nella Bibbia e nei Vangeli si parla di lavoro, di commercio, e tra le parabole ci sono quelle che parlano di monete, di proprietari terrieri, di amministratori, di perle preziose acquistate. Il padre misericordioso nel Vangelo di Luca ci viene mostrato come un uomo benestante, un proprietario terriero. Il buon samaritano poteva essere un mercante: è lui che si prende cura dell’uomo derubato e ferito, e poi lo affida a un altro imprenditore, un albergatore”. “I due denari che il samaritano anticipa all’albergatore sono molto importanti”, ha sottolineato Francesco: “nel Vangelo non ci sono soltanto i trenta denari di Giuda. Lo stesso denaro può essere usato, ieri come oggi, per tradire e vendere un amico o per salvare una vittima. Lo vediamo tutti i giorni, quando i denari di Giuda e quelli del buon samaritano convivono negli stessi mercati, nelle stesse borse valori, nelle stesse piazze”.