Festival abilità differenti: Carpi, domani presentazione di “A Different Conductor”, innovativo metodo musicale per formare insegnanti speciali

“A Different Conductor” (Edizioni Crehathor) è il titolo del libro che sarà presentato on line domani, 13 settembre, dall’autore, il maestro Enrico Zanella, direttore dell’Orchestra Scià Scià, evento promosso nell’ambito del Festival internazionale delle abilità differenti 2022 della Nazareno Cooperativa sociale di Carpi. Durante la presentazione verrà presentato anche l’innovativa metodologia musicale ideata da Zanella per la formazione di insegnanti speciali, grazie all’esperienza acquisita in tanti anni di lavoro con l’Orchestra Scià Scià della Nazareno e con la collaborazione dell’Orchestra Alberto Pio di Carpi. “A Different Conductor” è nato, infatti, per permettere a docenti di ogni grado, di acquisire le competenze per poter insegnare, comporre e dirigere musica in modo idoneo ed in riferimento a gruppi di musicisti normodotati e con disabilità psicofisiche, anche gravi. La finalità è infatti quella di favorire una dimensione sempre più ampia e realmente inclusiva, attraverso un corso di formazione articolato in tre incontri in presenza che avrà luogo a partire da mercoledì 8 ottobre presso la sede del Cfp Nazareno Cooperative, a Carpi e, sempre nella stessa sede, si ripeterà il 22 ottobre ed il 12 novembre prossimi con percorsi più dettagliati e mirati, con anche la presenza dell’orchestra Scià Scià e l’Orchestra Alberto Pio di Carpi. Realizzato in collaborazione con l’associazione “Diesse”, il corso, a pagamento, prevede un numero massimo di trenta partecipanti ed è necessaria l’iscrizione tramite il portale Diesse dal 14 al 30 settembre 2022 prossimi.