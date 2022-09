Papa Francesco: Angelus, “testimonianza di suor Maria De Coppi dia forza e coraggio al popolo mozambicano”

“In questo momento di preghiera mi è caro ricordare suor Maria De Coppi, missionaria comboniana, uccisa a Chipene, in Mozambico, dove ha servito con amore per quasi sessant’anni”. Sono le parole del Papa, al termine dell’Angelus di ieri in piazza San Pietro, a cui hanno partecipato, secondo la Gendarmeria Vaticana, 18mila persone. “La sua testimonianza dia forza e coraggio ai cristiani e a tutto il popolo mozambicano”, l’auspicio di Francesco, che ha rivolto anche “uno speciale saluto al caro popolo dell’Etiopia, che oggi celebra il suo tradizionale Capodanno: assicuro la mia preghiera e auguro ad ogni famiglia e all’intera nazione il dono della pace e della riconciliazione”.