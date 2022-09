Papa Francesco: alla Confindustria, “oggi fare figli è una questione patriottica”, “lavorare per uscire dal brutto inverno demografico” e a favore delle donne lavoratrici

“Oggi fare figli è una questione, direi, patriottica, per portare il Paese avanti”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, durante il discorso rivolto ai partecipanti all’Assemblea pubblica di Confindustria, in cui ha spiegato che che ”il problema del lavoro non può risolversi se resta ancorato nei confini del solo mercato del lavoro: è il modello di ordine sociale da mettere in discussione”. “Qui si tocca la questione della denatalità”, ha affermato, che “combinata con il rapido invecchiamento della popolazione, sta aggravando la situazione per gli imprenditori, ma anche per l’economia in generale: diminuisce l’offerta dei lavoratori e aumenta la spesa pensionistica a carico della finanza pubblica”. “E su questo dobbiamo lavorare per uscire dall’inverno demografico”, ha proseguito a braccio: “è un brutto inverno demografico, che va contro di noi e impedisce la crescita”. “Delle volte – ha denunciato inoltre Francesco ancora a braccio – una donna ha paura a rimanere incinta, perché c’è una realtà: appena incomincia ad avere la pancia la cacciano via, ‘tu non puoi rimanere incinta’. Questo è un problema delle donne lavoratrici: studiatelo, fate in modo che una donna lavoratrice possa andare avanti, sia col figlio che aspetta e sia col lavoro. È urgente sostenere nei fatti le famiglie e la natalità”.