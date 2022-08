Pakistan: Wfp, l’impegno accanto al Governo per aiutare la popolazione colpita dalle inondazioni

L’agenzia Onu World Food Programme (Wfp) sta intensificando il suo sostegno agli sforzi di soccorso del governo, con un record di 33 milioni di persone colpite dalle forti piogge monsoniche e dalle inondazioni in Pakistan. Si tratta delle peggiori inondazioni in oltre un decennio e si attendono ancora piogge intense.

L’ampia assistenza fornita dal Wfp e dai suoi partner umanitari alle famiglie colpite dalle inondazioni includerà aiuti alimentari, prevenzione della malnutrizione e sostegno ai mezzi di sussistenza. Il Wfp fornirà anche supporto logistico. Servono urgentemente 34 milioni di dollari per potenziare le operazioni di soccorso.

“A partire da metà giugno 2022, inondazioni e smottamenti causati dalle forti piogge – quasi 3 volte la media trentennale nazionale e più di 5 volte la media trentennale in alcune province – hanno provocato distruzioni diffuse e la perdita di vite umane e di mezzi di sussistenza. Le vittime sono oltre mille, mentre centinaia di persone sono rimaste ferite. Alloggi, infrastrutture, mezzi di sussistenza e agricoltura hanno subito danni significativi. Quasi un milione di case, 3.000 km di strade e 150 ponti sono stati danneggiati o distrutti. Sono morti 800.000 capi di bestiame e due milioni di acri di raccolti sono stati devastati”, ricorda l’agenzia Onu.

Il governo ha dichiarato l’emergenza nazionale, con 72 distretti dichiarati “colpiti dalla calamità”, principalmente in Balochistan e Sindh, le due province più colpite, come anche in Khyber Pakhtunkhwa e Punjab.

Si prevede un peggioramento della situazione umanitaria perché le piogge non accennano a diminuire.

Il Wfp e i suoi partner umanitari stanno ampliando le loro operazioni per aiutare il governo a raggiungere le famiglie e le comunità bloccate nelle aree allagate, attraverso gli uffici sul campo del Wfp in Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab e Sindh.

Il Wfp ha già assistito oltre 168.000 persone con cibo e mezzi di sussistenza in cinque distretti del Belucistan. Nei prossimi giorni inizieranno le distribuzioni di cibo per altre 117.000 persone nella provincia del Sindh.

Il Wfp prevede di raggiungere fino a un milione di persone nei prossimi mesi con assistenza alimentare, nutritiva e per i mezzi di sussistenza, inclusi 31.000 bambini e 28.000 donne incinte e che allattano con alimenti nutritivi specializzati per prevenire la malnutrizione.

Dopo aver concluso la risposta ai soccorsi, il Wfp prevede di implementare attività di ripresa nei cinque distretti colpiti dalle inondazioni del Belucistan fino all’inizio del 2023 con attività di riabilitazione per ripristinare le infrastrutture ei mezzi di sussistenza della popolazione colpita.

Il Wfp ha bisogno di 34 milioni di dollari per potenziare e rispondere ai bisogni immediati e sostenere gli sforzi di soccorso del governo.