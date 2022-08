Diocesi: Cosenza, il vescovo Nolè ricoverato al Gemelli per accertamenti

L’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, mons. Francesco Nolè, da ieri pomeriggio (30 agosto) è stato ricoverato al Policlinico Gemelli “per una serie di importanti accertamenti”. Ne dà notizia la diocesi bruzia in un comunicato stampa. Nei giorni scorsi lo stesso arcivescovo, in una lettera inviata ai presbiteri, aveva reso noto le sue difficoltà di salute registrate nelle precedenti settimane e che avevano richiesto, su consiglio dei medici, una cura ed un periodo di riposo.

“L’arcidiocesi intera affida al Signore il suo pastore e il vicario generale, mons. Gianni Citrigno, invita tutte le comunità ecclesiali e religiose ad accompagnare e sostenere l’arcivescovo con la preghiera affidandolo all’intercessione della Vergine del Pilerio perché presto torni al suo consueto e paterno ministero in mezzo a noi”. Domani, giovedì 1° settembre, in occasione della vigilia del 49° anniversario di ordinazione sacerdotale di mons. Nolè, “la comunità diocesana si ritroverà in cattedrale per un momento di preghiera alle ore 20 animato dai gruppi e movimenti ecclesiali della diocesi”.