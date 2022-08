Cinema: FedS, per i 75 anni ripensa il proprio Spazio alla Mostra di Venezia

In occasione dei suoi 75 anni, la Fondazione Ente dello Spettacolo ripensa il proprio Spazio, alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia da oggi, 31 agosto, fino al 10 settembre.

Lo Spazio FEdS (Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior, Venezia Lido) è pensato per promuovere la cultura cinematografica, ospitando, da un lato, eventi organizzati da istituzioni, organizzazioni culturali, produzioni indipendenti, imprese che operano direttamente o indirettamente nel mondo del cinema, che trovano, nel padiglione dell’Ente dello Spettacolo, una casa per iniziative proprie – creando una ricca rete di collaborazioni – e presentando, dall’altro lato, i progetti che la Fondazione realizza nel corso dell’anno. Tante le novità di quest’anno. Presso lo Spazio FEdS sarà possibile essere sempre aggiornati sulle notizie del momento, attraverso gli schermi Wacebo. Con la collaborazione di Volocom, azienda leader nel mercato della Media Intelligence, sugli schermi si potrà seguire la Mostra minuto per minuto grazie alle news e agli aggiornamenti di Cinematografo.it e delle principali agenzie stampa. Gli approfondimenti sui film e sui vari appuntamenti del festival saranno come sempre garantiti dalla redazione della Rivista del Cinematografo con recensioni, cronache, interviste e gallery fotografiche, in un’ampia sezione dedicata sul proprio sito. Sarà inoltre possibile seguire la Mostra con le dirette di Hollywood Party, la trasmissione culto di Rai Radio 3 che andrà in onda proprio dallo Spazio FEdS. Lo Spazio è un polo di aggregazione anche di realtà che non operano nel mondo cinema, come le imprese che scelgono di investire nella trasmissione di contenuti attraverso il racconto per immagini. È così che l’arte incontra il cinema.

L’installazione dal titolo “Sipario” di Atlas Plan sarà presente nel padiglione come simbolo dell’azienda che, in qualità di sponsor della Fondazione Ente dello Spettacolo, sostiene con una borsa di studio la crescita professionale dei giovani talenti del mondo della comunicazione audiovisiva. Anche con Masterpieces Group, una realtà che si occupa di art management, allo Spazio sarà esposta un’opera d’arte. Grazie a questo progetto, per la prima volta un’opera d’arte sfilerà sul red carpet della kermesse di Venezia. Saranno allo Spazio FEdS anche realtà editoriali importanti. Hearst Italia propone un format di interviste live “Parla con Elle”: Piera Detassis, Editor at Large Cinema& Entertainment di Hearst Italia, intervisterà alcuni protagonisti della Mostra. La Ragione sarà presente con “Voci e Storie a Venezia”, una rassegna di incontri aperti al pubblico, condotti dal direttore del quotidiano, Fulvio Giuliani, con critici cinematografici, giornalisti, personalità istituzionali, imprenditori e campioni dello sport italiano. Lo Spazio FEdS sarà inaugurato oggi.