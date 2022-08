Mcl: Assisi, dal 1 al 3 settembre la tre giorni di formazione e spiritualità per preparare il 50° di fondazione

(foto Mcl)

“Nell’approssimarsi del 50° della fondazione vogliamo riaffermare la nostra identità di movimento ecclesiale, sociale e popolare con un pellegrinaggio ad Assisi. I tre giorni nella Terra di Francesco, con la convocazione dei dirigenti nazionali e territoriali del Mcl, intendiamo confermare la nostra appartenenza alla Chiesa e le ragioni del nostro impegno di testimonianza evangelica organizzata nel mondo del lavoro, nel solco del magistero di Papa Francesco, concentrandoci sulle grandi urgenze della pace e della custodia del Creato”. Sono queste le parole di Antonio Di Matteo, presidente del Movimento cristiano lavoratori, che presenta nel comunicato l’incontro che vedrà come primo appuntamento in calendario giovedì la riunione del Consiglio generale, l’intervento di mons. Francesco Antonio Soddu, vescovo di Terni‐Narni‐ Amelia e presidente della Commissione episcopale umbra per i problemi sociali e del lavoro, la giustizia e la pace e la salvaguardia del Creato, e i saluti di Stefania Proietti, sindaca di Assisi, e Donatella Tesei, presidentessa della Regione Umbria. A seguire gli interventi di Gianfranco Costa, presidente del Centro internazionale per la pace tra i popoli di Assisi, ed Ermanno Ventura, presidente regionale umbro del Mcl.

A conclusione la messa presieduta da mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi‐ Nocera Umbra‐Gualdo Tadino. Venerdì inizierà nella cattedrale di San Ruffino con la riflessione su “Cura della casa comune e fraternità nella terra di Francesco” per la quale, moderati dalla direttrice dell’Ufficio diocesano delle comunicazioni sociali, Marina Rosati, interverranno: Piero Damosso, caporedattore Tg1 Rai, padre Enzo Fortunato, giornalista e scrittore, e Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. Nel pomeriggio messa alla Porziuncola, presieduta da mons. Luigi Renna, vescovo di Catania e presidente della Commissione per i problemi sociali e del lavoro, giustizia e pace e salvaguardia del Creato della Conferenza episcopale italiana. In serata, la fiaccolata per la pace, dalla Domus Pacis alla basilica di Santa Maria degli Angeli, guidata da don Bruno Bignami, direttore Ufficio nazionale problemi sociali e il lavoro, con al termine la lettura del messaggio per la pace. Sabato è prevista in apertura di giornata la messa presieduta dal card. Matteo Zuppi, presidente della Cei e vescovo di Bologna, seguita dal pellegrinaggio sui luoghi di San Francesco e Santa Chiara guidato dall’assistente ecclesiale don Francesco Poli. “Questo nostro incontro, che vivremo in comunione con la Chiesa che è in Italia, arriva in un momento estremamente delicato sotto il profilo economico, sociale e politico in Italia e nel mondo, da persone aperte alla speranza, però, animati dallo spirito di servizio cui sempre il Santo Padre ci richiama, vogliamo offrire la nostra preghiere e il nostro operare alla domanda di pace e giustizia per l’umanità”, conclude il presidente di Mcl Di Matteo.