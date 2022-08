Paesi Bassi: documento sinodale. Il “camminare insieme” ha generato entusiasmo; nelle diocesi continuerà il confronto

Il documento di sintesi della fase diocesana del sinodo nei Paesi Bassi, pubblicato sul sito della Conferenza episcopale dopo essere stato inviato a Roma, è diviso in due parti: la prima riporta quanto è stato ascoltato attorno ai tre temi che, tra i dieci proposti dalla segreteria del Sinodo, i vescovi hanno scelto come fulcro del confronto (celebrare, corresponsabilità della missione, dialogo nella Chiesa e nella società). La seconda parte invece raccoglie gli elementi emersi nel “discernimento” e alcune conclusioni. “Camminare insieme” è una delle parole chiave del documento e una preoccupazione della Chiesa olandese. E, si legge nella parte finale del documento, “entusiasti” per quanto emerso nei confronti, “molti gruppi e parrocchie continueranno il dialogo e il confronto”, per “condividere e approfondire la fede che ci guida”. Del celebrare e dell’eucarestia in particolare si dice, tra l’altro, che resta l’elemento centrale della comunità di fede, ma emerge l’esigenza aiutare a capire meglio la fede e i suoi sacramenti, così come si legge la richiesta di un linguaggio comprensibile nella liturgia e forme liturgiche più diversificate per renderla più eloquente alle diverse età, in particolare per i giovani. Rispetto alla missione si afferma che “tutti devono diventare degli influencer”; il declino di vocazioni, fedeli, finanze, spazi, è un “invito alla consapevolezza della missione e di una più stretta collaborazione”. C’è “un gran bisogno di dialogo e scambi su questioni di fede”, di discussioni profonde, di ascoltare storie di fede.