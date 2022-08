Terra Santa: p. Kurzum (scuole Patriarcato), “Eccellenza e successo, il motto delle nostre scuole”

“Eccellenza e successo”: deve essere questo il motto del nuovo anno scolastico 2022-2023 delle scuole del Patriarcato latino di Gerusalemme. A indicarlo, in una lettera indirizzata agli studenti, alle famiglie e ai docenti, padre Elie Kurzum, Direttore generale delle scuole del Patriarcato latino in Galilea. “Dobbiamo imparare dal nostro maestro divino come insegnare e dare amore ai nostri studenti, a ogni studente che viene da noi in cerca di conoscenza, perché l’amore è il primo maestro – si legge nella lettera -. Dobbiamo liberare i nostri studenti da nozioni e pregiudizi su Dio e sulla Chiesa, che li vincolano e impediscono loro di camminare sulla retta via. Dobbiamo aprire i loro occhi per farli camminare sulla via del bene e aiutarli a formare la loro personalità e il loro carattere. Il nostro ruolo – aggiunge padre Kurzum – è aiutarli a costruire la loro coscienza, non essere la loro coscienza. Nel corso di quest’anno, lavoriamo con i nostri studenti per offrire il dono più grande che possiamo a Dio Onnipotente: il dono della conoscenza, la conoscenza di una cultura amorevole e umana di Dio e dell’uomo”. Rivolgendosi ai genitori padre Kurzum conclude: “Camminiamo e cresciamo i nostri figli sulla via dell’amore, verso l’umanità e verso Dio. Insieme costruiamo un futuro per i nostri figli basato sul bene. Non si può scegliere il male, perché il male degrada il valore dell’uomo e distorce la sua immagine di essere umano. È così che collaboriamo con il nostro divin Maestro a far sì che i nostri figli siano liberi e aprano gli occhi; è così che li arricchiamo con l’amore chiamandoli a stare in piedi in questo mondo, ad andare a testa alta ed essere grati a Dio per il suo dono consapevoli che tutto viene da Dio”.