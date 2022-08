Papa Francesco: udienza, “oggi stiamo vivendo la terza guerra mondiale, preghiamo in modo speciale per il popolo ucraino”

“Domani ricorderete l’anniversario dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, che ha segnato così dolorosamente la nazione polacca”. Lo ha ricordato il Papa, salutando al termine dell’udienza in Aula Paolo VI i fedeli polacchi. “E oggi stiamo vivendo la terza”, ha aggiunto a braccio. “La memoria delle esperienze passate vi spinga a coltivare la pace in voi stessi, nelle famiglie, nella vita sociale e internazionale”, l’auspicio di Francesco, che poi ha aggiunto a braccio: “Preghiamo in modo speciale per il popolo ucraino”.