Coronavirus Covid-19: Fiaso, aumentano ricoveri bambini “con Covid”. Più colpiti da 0 a 4 anni

Nelle classi di età pediatriche si verifica un calo dei ricoverati per Covid e un aumento dei con Covid. Questo è l’unico dato in salita della rilevazione odierna che occorrerà osservare nelle prossime settimane.

Complessivamente sono 31 i pazienti sotto i 18 anni ricoverati con infezione da Sars-Cov-2 nella rilevazione del 30 agosto effettuata negli ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali aderenti al network sentinella di Fiaso rispetto ai 25 della scorsa settimana. Si registra una oscillazione verso l’alto (+24%), ma esclusivamente a carico dei pazienti con Covid, ovvero pazienti arrivati in ospedale per la cura di altre patologie e trovati incidentalmente positivi al tampone pre-ricovero. La classe d’età più colpita continua a essere quella da 0 a 4 anni che rappresenta il 71% dei pazienti.