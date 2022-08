Tempo del Creato: diocesi Bolzano, dal 1° settembre al 4 ottobre giornate di studio, preghiere ecumeniche, celebrazioni e un “manuale per l’ambiente”

Dal 1° settembre, Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, al 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, si snoda il Tempo del creato. Il motto scelto da papa Francesco è un invito: “Ascolta la voce del Creato”. In questo mese nella diocesi di Bolzano-Bressanone sono organizzate diverse iniziative per evidenziare e coltivare la “conversione ecologica”.

Il cambiamento climatico è una delle sfide più importanti che l’umanità si trova ad affrontare. I cristiani, in particolare, devono essere attivi nella tutela del clima e fare passi concreti per consolidare la salvaguardia del Creato. Non sarà possibile raggiungere tutti gli obiettivi auspicati, ma ma ogni passo, per quanto piccolo, porta più vicino alla meta. Nel mese del Creato diverse iniziative a livello locale richiamano al significato della responsabilità nella sua salvaguardia

Lo Studio teologico accademico Bressanone organizza dall’1 al 3 settembre le “Giornate filosofiche di Bressanone“, che affrontano il tema del riscaldamento climatico come sfida della società e dell’etica; venerdì 2 settembre alle 20 nel Giardino della chiesa dei giovani a Merano e giovedì 8 settembre alle 20 nella chiesa della comunità evangelico-luterana a Bolzano viene proposta una preghiera ecumenica. Gli scout adulti di Bolzano (Masci) animano invece una messa domenica 2 ottobre alle 15 sul prato antistante la chiesa del Corpus Domini di Bolzano tematizzando la responsabilità verso il Creato. Oltre al “Manuale per l‘ambiente”, disponibile gratuitamente a Bolzano nell’Ufficio diocesano per il dialogo e a Bressanone nello Studio teologico accademico, vengono offerti conferenze, workshop e accompagnamento di progetti per le parrocchie interessate ai temi della creazione e della giustizia ecosociale. Le informazioni al riguardo sono disponibili sul sito web www.bz-bx.net/it/creato2022