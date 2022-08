Diocesi: Ac Cerreto Sannita, ai campi estivi Acr e Giovani ha partecipato per un pomeriggio e una sera anche il vescovo

(Foto: Ac diocesana di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti)

Sono due i campi estivi organizzati dall’Azione Cattolica diocesana di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, quello dell’Acr per i ragazzi delle medie a San Gregorio Matese e quello Giovani per ragazzi dalle scuole superiori ai 30 anni svoltosi a Minturno (in provincia di Latina). Testimone d’eccezione e compagno di viaggio dei 60 ragazzi del camposcuola Acr Abramo. Il momento conclusivo del camposcuola diocesano Acr è stato vissuto insieme ai genitori dei ragazzi, a cui, prima del campo, era stato chiesto di scrivere una lettera ai propri figli.

Al convento francescano di Minturno si è svolto il campo Giovani, a cui hanno partecipato in 54, aiutati spiritualmente dai due assistenti diocesani, don Giacomo Buffolino e don Antonio Macolino. Ha voluto fortemente essere presente per un pomeriggio ed una sera, in entrambi i campi, il vescovo, mons. Giuseppe Mazzafaro.

In entrambi i campi sono stati presenti i 4 vicepresidenti diocesani dei settori dell’Acr e del settore Giovani (Pietro Festa, Giuseppe Cutillo, Grazia Carlo e Marco Lavorgna), “sia come desiderio profondo di cooperare insieme in maniera intersettoriale, come ambiti diversi ma congiunti del Consiglio diocesano, sia come generoso attività d’insieme, messa al servizio soprattutto per i ragazzi che hanno fatto il passaggio dalla terza media al primo superiore”, si legge in una nota dell’Ac diocesana.