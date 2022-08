Papa Francesco: “donare pace alla popolazione irachena”, “dialogo e fraternità vie maestre per affrontare difficoltà”

“Seguo con preoccupazione gli avvenimenti verificatisi a Baghdad negli ultimi giorni”. Lo ha rivelato il Papa, prima dei saluti ai fedeli di lingua italiana che concludono l’udienza in Aula Paolo VI. “Imploriamo Dio nella preghiera di donare pace alla popolazione irachena”, l’appello di Francesco: “L’anno scorso ho avuto la gioia di visitarla e ho sentito il grande desiderio di serenità e di convivenza pacifica per le diverse comunità religiose che la compongono. Dialogo e fraternità sono le vie maestre per affrontare le attuali difficoltà”.