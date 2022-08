Diocesi: Perugia, da oggi al 4 settembre la XVI Starcup, il torneo di calcio a 5 tra animatori di oratori

(foto diocesi Perugia-Città della Pieve)

È in programma a Perugia dal oggi al 4 settembre, nell’impianto sportivo di Santa Sabina, la XVI edizione della Starcup “Azimuth – Traccia la tua rotta”, il torneo di calcio a 5 rivolto a tutti gli animatori degli oratori della diocesi di Perugia-Città della Pieve, organizzato dal gruppo Sportlab insieme alla Pastorale giovanile e al Coordinamento oratori. Il calcio d’inizio sarà dato dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi, e dal vescovo ed amministratore diocesano, mons. Marco Salvi. Il torneo vedrà la partecipazione di 700 giovani dai 14 ai 18 anni che andranno a comporre 44 squadre maschili e 28 femminili, 200 educatori e più di 100 volontari. Sabato è previsto anche uno spazio dedicato ai ragazzi delle scuole medie ed elementari. Ospite dell’evento Dario Reda, giovane runner e docente padovano, celebre sui social per i suoi commenti al Vangelo della domenica. L’organizzazione vede la collaborazione dell’associazione Avanti Tutta, la Caritas diocesana, l’Università dei Sapori e l’Associazione nazionale Carabinieri. “La Starcup non si limita ad essere un semplice torneo di calcio, i ragazzi, infatti, avranno modo di vivere un’esperienza che supera i confini del campo e potranno ascoltare le catechesi di laici, consacrati e giovani famiglie che porteranno le loro testimonianze di vita e di fede”, sono le parole di Leonardo Marchetti, che nel comunicato spiega come al centro del parco sarà allestita una cappella per l’adorazione eucaristica animata da giovani. A proposito del titolo dell’iniziativa, chiarisce: “Fare Azimuth, in gergo scout, significa prendere la via più diretta per arrivare al punto prestabilito, non badando alla strada già tracciata. Questo è l’invito che si vuole fare ai ragazzi: non lasciarsi intimorire dalle difficoltà del percorso e dagli ostacoli, ma tirare dritto guardando fissi verso la meta”.