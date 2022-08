Disturbi alimentari: Grottammare, il 3 e 10 settembre due incontri gratuiti per informare e aiutare i genitori

“Disturbi alimentari nei figli: un aiuto per i genitori” sono i due appuntamenti gratuiti in programma il 3 e 10 settembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la Sala consiliare del Comune di Grottammare. Organizzati dal “Giornale Grottammare”, i due incontri avranno l’obiettivo di fornire un aiuto concreto a tutti quei genitori i cui figli presentano un disturbo alimentare. Nello specifico si tratterà di incontri informativi e anche di sostegno “prima di tutto per imparare a riconoscere i segnali che indicano l’insorgenza del disturbo e poi per orientarsi nel compito di sostenere i figli nel complesso processo di guarigione”.

Al primo incontro la relatrice sarà Antonella Paolini, psicologa dello sviluppo e dell’educazione specializzata in psicoterapia familiare, mentre al secondo interverrà il Alessandro Ciarrocchi, biologo nutrizionista.

“Il primo incontro – dichiara Paolini – sarà utile per capire meglio i disturbi alimentari e le patologie ad essi collegati. In particolare cercheremo di rispondere ad alcuni quesiti: Quando un comportamento alimentare si può definire disfunzionale? Quali sono i disturbi del comportamento alimentare? Come riconoscere i segnali? Che impatto hanno tali problematiche sulla famiglia? Qual è il loro ruolo nel processo di cura del/la figlio/a?”. “Insieme – prosegue la psicologa – cercheremo quindi di comprendere anche che cosa significa per un figlio soffrire di un Dca (Disturbo comportamento alimentare), perché è solo passando attraverso questa comprensione, che si rende possibile l’accettazione di un percorso di cura lungo e complesso in cui il genitore è considerato parte attiva”.