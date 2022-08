Diocesi: Savona, da oggi è visitabile la mostra “La molteplicità del Sacro – L’Apocalisse, un libro prezioso e misconosciuto”

Da oggi 31 agosto al 13 settembre, dalle ore 15 alle 19, nella Sala espositiva della diocesi di Savona-Noli, in piazza del Vescovato 11R, è visitabile la mostra “La molteplicità del Sacro – L’Apocalisse, un libro prezioso e misconosciuto”, un ciclo di dipinti realizzato da Giovanni Gronchi e Luca Sturolo e con i commenti del biblista savonese don Claudio Doglio.

“L’esposizione – spiega una nota della diocesi diffusa oggi – nasce dall’intento dei due autori di condurre ad una lettura più approfondita di uno dei libri più importanti, il sigillo del Nuovo Testamento, attraverso l’antico mezzo espressivo della pittura. Una lettura troppo spesso malintesa, male interpretata e inquinata da contaminazioni provenienti da una bassa letteratura, che ha sempre volutamente trascurato e ignorato la ricchezza poetica dell’opera”.

L’allestimento consta di 21 quadri ad olio su tela, ognuno accompagnato da un commento di don Doglio, autore di numerose e importanti pubblicazioni sul tema dell’Apocalisse, e pone in relazione l’iconografia antica e quella moderna allo scopo di comunicare in egual misura la fedeltà al testo e allo spirito del libro.

La mostra è patrocinata dalla diocesi, dal comune e dall’associazione culturale “Renzo Aiolfi”. L’inaugurazione è in programma oggi pomeriggio alle ore 17.