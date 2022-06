Ue: Mattarella, “esserne cittadini consapevoli e responsabili passa attraverso la conoscenza”

“Essere cittadini europei consapevoli e responsabili passa attraverso la conoscenza e queste giornate vi contribuiranno”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente dell’Osservatorio permanente Giovani editori in occasione dell’iniziativa “Young Factor”.

L’evento, ricorda il Capo dello Stato, “vedrà riuniti anche sei governatori di banche centrali della Unione europea, per un dialogo su economia e finanza”. “Interrogarli su quanto faranno per le sfide del nostro secolo, a favore del progresso delle giovani generazioni, sarà un esercizio utile”, commenta Mattarella, secondo cui “porre ai responsabili di organismi finanziari della Ue il tema del rapporto tra valori della comunità e crescita delle attività finanziarie costituisce un significativo momento del dialogo tra società civile, rappresentata dai giovani, e istituzioni”.