Antisemitismo: Draghi, “Italia impegnata con la massima determinazione a contrastarlo in tutte le sue forme”

“L’Italia è impegnata con la massima determinazione a contrastare l’antisemitismo in tutte le sue forme e a difendere i valori fondanti della nostra Repubblica e dell’Unione europea: pace, fratellanza e tolleranza”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, parlando alla stampa congiuntamente con il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, al termine del loro incontro.

Il premier italiano ha anche voluto “esprimere le condoglianze del Governo italiano e mie per la scomparsa di uno scrittore grandemente amato in Italia, Abraham Yehoshua”. Reduce dalla visita al memoriale dello Yad Vashem, Draghi ha affermato che “la sua testimonianza contro l’odio, l’indifferenza, la violenza è particolarmente importante in questo momento”.