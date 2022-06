Diocesi: Bologna, giovedì sera in cattedrale il card. Zuppi presiede la celebrazione per il Corpus Domini. In mattinata sarà alla “Festa Insieme”

In occasione della solennità del Corpus Domini, giovedì 16 giugno, l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi presiederà alle 20.30 in cattedrale la messa al termine si svolgerà l’Adorazione eucaristica, animata da alcuni Gruppi di adoratori presenti in diocesi, che si concluderà con la Benedizione eucaristica. La liturgia sarà trasmessa anche in streaming sul sito www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

In mattinata, alle 10 nel parco del Seminario arcivescovile, il cardinale arcivescovo parteciperà a “Festa Insieme” con i giovani e gli animatori delle parrocchie che partecipano a “Estate Ragazzi”. L’iniziativa è proposta dall’Ufficio diocesano di Pastorale giovanile e dall’Opera dei ricreatori.