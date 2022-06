Papa Francesco: nomina padre Mark Andrew Lewis nuovo rettore della Pontificia Università Gregoriana

Il Papa ha nominato rettore della Pontificia Università Gregoriana, a decorrere dal 1º settembre 2022, padre Mark Andrew Lewis. Ne dà notizia l’ateneo dei Gesuiti.

“Durante gli anni trascorsi dopo la formazione, padre Lewis ha ricevuto diverse missioni, nel campo della ricerca, dell’insegnamento e del governo”, scrive il rettore in carica, padre Nuno da Silva Gonçalves, nella sua lettera alla Comunità universitaria: £In questi importanti incarichi, padre Mark A. Lewis ha acquisito una ricca esperienza accademica e di governo che, negli ultimi anni, ha messo generosamente al servizio della Pontificia Università Gregoriana. In modo particolare, in quanto Vice rettore accademico, egli si è impegnato nella formazione pedagogica del corpo docente e nella promozione della qualità, diventata ormai una dimensione permanente della vita universitaria. A nome mio personale e a nome di tutta la Comunità Universitaria, desidero esprimere a padre Mark A. Lewis la nostra gratitudine per la sua disponibilità, augurargli una missione che sia felice e proficua e assicurarlo del nostro pieno e fiducioso sostegno. Colgo l’occasione per ringraziarvi per la dedizione e lo spirito di missione di cui sono stato testimone da vicino negli ultimi sei anni e che rendono la Pontificia Università Gregoriana una istituzione così speciale al servizio di tutta la Chiesa”. Padre Lewis. è nato a Miami nel 1959. Nel 1980 è entrato nella Compagnia di Gesù ed è stato ordinato presbitero l’8 giugno 1991. Nel 1984 ha conseguito la Licenza in Filosofia alla St. Louis University (St. Louis, Missouri), e, nel 1991, la Licenza in Teologia presso il Regis College di Toronto (Canada). Nel 1995 ha ottenuto il Dottorato in Storia alla University of Toronto (Canada) con una dissertazione intitolata “The Social Impact of the Jesuit College of Naples, 1552-1600”. Dal 1996 al 2004 ha lavorato presso l’Istituto Storico della Compagnia di Gesù, a Roma, di cui è stato Direttore dal 1998. Durante questi anni, ha iniziato a insegnare alla Pontificia Università Gregoriana, nella Facoltà di Storia Ecclesiastica. Nel 2005 è tornato negli Stati Uniti d’America e ha insegnato presso lo Spring Hill College. Dal 2008 al 2014 è stato Superiore Provinciale della Provincia di New Orleans della Compagnia di Gesù. Tornato alla Gregoriana nel gennaio 2017 come membro del corpo docente della Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, è stato nominato Vice Rettore Accademico nel 2019. Ha pubblicato diversi studi sulla storia dell’educazione nella Compagnia di Gesù.