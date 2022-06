Diocesi: Lamezia Terme, don Andrea Latelli è il nuovo parroco di San Pietro a Maida

(foto diocesi Lamezia Terme)

“Io non ho cercato questa comunità. Lo dico con semplicità. L’ho davvero ricevuta come un dono, all’improvviso, e mi ha sorpreso quando il vescovo, mentre ero a casa con il Covid, mi ha chiamato. Però, nonostante la sorpresa, la risposta è stata senza esitazioni ed immediata: sì eccomi, ci sono”. Sono le parole che don Andrea Latelli ha rivolto alla comunità di San Pietro a Maida, il 10 giugno scorso, durane la cerimonia per il suo ingresso come parroco alla quale hanno partecipato mons. Giuseppe Angotti, amministratore diocesano di Lamezia Terme, assieme al sindaco di San Pietro a Maida, Domenico Giampà, le autorità civili e militari e molti fedeli. “Siamo chiamati tutti ad impegnarci, ciascuno per le proprie responsabilità, a dare il proprio contributo. Siamo qui anche in comunione con il vescovo Giuseppe”, ha dichiarato mons. Angotti presentando il nuovo parroco alla comunità e la preghiera di mons. Schillaci, divenuto nuovo vescovo di Nicosia da pochi giorni dopo esserlo stato di Lamezia Terme dal 2019.