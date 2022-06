Diocesi: Trapani, il 17 giugno ad Alcamo la Croce della Gmg

Venerdì 17 giugno, ad Alcamo, arriva la croce della Gmg simbolo della Gmg. L’iniziativa rientra nell’ambito del Festival dei giovani promosso dalle Volontarie del Vangelo in collaborazione con la Pastorale giovanile diocesana. Per l’occasione il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha concesso la possibilità alla diocesi di ospitare la Croce che da anni, per volontà di San Giovanni Paolo II, gira in tutto il mondo. La Croce rimarrà esposta per la privata visita dei giovani e dei fedeli nella Chiesa del Collegio – Sacra Famiglia in Piazza Ciullo in Alcamo. Il programma prevede un pellegrinaggio, con la preghiera dei giovani, adolescenti e ragazzi, da Piazza Ciullo in Alcamo, al Santuario della Madonna dei miracoli (che poi ospiterà il Festival dei giovani).